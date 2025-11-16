رأي ومقالات

القديسة.. جانيت.. ماك.. اليغوت

2025/11/16
يونس محمود

هي امرأة أمريكية ذات ضمير حي ، مفعمة بالانسانية ، صادقة نبض الكلم ، عملت مسئولة في البيت الأبيض الأمريكي في عهد الرئيس جورج بوش الأب كمستشارة أو حلقة وصل اجتماعية ، ضمن الطاقم الاستشاري السياسي للرئيس ، الأمر الذي أهلها للالمام بقضايا الداخل الرئاسي واهتمامات البيت الأبيض الأمريكي وحدود وأدوات ذلك الاهتمام ، ومعرفة المجال الحيوي لهذه القضايا وميادينها ، وكيفية التأثير فيها واستثمارها لتصب في المصلحة الأمريكية التي تشبه ( *الثقب* *الأسود* ) في الفضاء يشفط اليه كل ما يقع في دائرة جذبه .
هذه المرأة ولقب ( *قديسة* ) هو من عندنا مكرمة من أهل السودان لأدائها المخلص ، لها سبق الاهتمام بما يجري في السودان ، ولها الدور الأكبر في ترتيب زيارة الرئيس البشير للفاتيكان في منتصف سبتمبر عام ٢٠٠٧م بغرض توضيح الموقف الحكومي من الصراع في دارفور ، ويغلب على جانيت الطابع الانساني بعكس غالب الساسة الغربيين الذين لا يعبئون بالمواجع الانسانية والدماء والدموع ، بل يسطرونها في مذكراتهم كأنها أخيلة سينما في ليالي المشاهدات الرتيبة .

هذه المرأة التي تؤدي الآن دورا رائدا في دعم القضية السودانية ، وتتابع باهتمام ما يجري من أحداث خاصة جرائم الجنجويد في الفاشر ، وحديثها الموثق عن الغطاء الاقليمي والتباطؤ الدولي ، والتراخي المتعمد في التعامل مع الأزمة السودانية بما تستحق من الاعتبار ، نظرا لما ارتكب فيها جرائم بالغة القسوة ، وبتعمد واصرار ووقاحة ولا مبالاة بالرأي العام الدولي ، ومؤسساته القانونية ، وضميره الانساني ، حتى بدأ كأن السودان ليس جزءا من هذه العالمية ، وقد تقطع بينه وما بينهم من عصب الاحساس .
وكشفت جانيت أغطية الستر عن خبايا السياسة والتأثيرات على قراراتها من تحت الطاولات ، وشراء الصمت ، لتمرير الاجندة الشريرة .

هذه المرأة القديسة ترسل كل يوم رسالة بالفديو في بريد الدنيا كلها ، مفعمة بالتفاعل العاطفي ، مؤيدة بالأدلة ، شاهدة على جرم الجنجويد ، وبطشهم وارهابهم وعدوانيتهم غير المسبوقة ، وترى ذلك في ملامح وجهها ونبرات صوتها وايقاع أنفاسها تغلي كمرجل من الغضب ،
وأصبح صوتها كأنه عاصفة اعصار تطيش بكل ما بنته المليشيا من تحالفات هشة ، وما اصطنعته من منصات اعلامية لتسوق اكاذيبها ، ومن خلال دفع القديسة جانيت تفتحت طاقات جديدة ، وتشجع آخرون كثر كانوا في خانة الحذر والتردد ، وانطلقت أصوات بلغات عديدة ، ومواطن مختلفة تجردت في وصف ما يجري في السودان ، وأشارت بوضوح للداعمين .
ثم انداحت دوائر الدعم من العالم الحر ، وأصحاب الضمائر الحية لتعم التظاهرات مدن العالم ، وتحركت المؤسسات الدولية حياء واستجابة لدفع الرأي العام ، وتقارير الصحف والوكالات ، لتضع المليشيا حيث يجب أن تكون في خانة ( *الارهاب* ) وما يترتب عليها بعد ذلك .
وهو النهاية والانهيار الحتمي وفصول الختام لأكبر مآساة انسانية في العصر الحديث ، وهو ما تقوم به القوات المسلحة ، والمشتركة ، وبقية من معها من المجاهدين في فيافي كردفان حيث ترفع رايات النصر على فئة البغي والاجرام والارتزاق ، عصابة آل دقلو الاشقياء
شكرا القديسة جانيت ماك اليغور
وشكرا لكل صوت حر ، وضمير حي .
نصر من الله وفتح قريب
هدنة بتاع فنيلتك .

لواء ركن ( م ) د. يونس محمود محمد
١٥ نوفمبر ٢٠٢٥م

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/16