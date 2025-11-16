ولاية الخرطوم .. حظر عمل الاكشاك في المناطق الحاكمة وإزالة الاسواق العشوائية

وجه الاجتماع الموسع لمجلس الإيرادات بمحلية الخرطوم اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحظر نشاط الاكشاك والعشوائيات في الطرق الرئيسة والمواقع الحاكمة مع إجراء حصر شامل للاكشاك بتلك المواقع تمهيدا لازالتها بجانب إزالة كافة الأسواق العشوائية في نطاق الحدود الجغرافية للمحلية.

إلى ذلك وجه المجلس بإجراء حصر مفصل للأنشطة التجارية العاملة بالمحلية بجميع الوحدات الإدارية في إطار اعداد موازنة العام 2026 لادراج تلك الانشطة ضمن المواعين الايرادية للعام القادم.

وشدد المجلس على اهمية ان يتوافق الحصر مع المعايير الاقتصادية للأنشطة مع الوضع الحالي لفترة ما بعد الحرب.

ووجه المجلس بالشروع في إجراءات ترحيل مواقف المواصلات العشوائية بصينية السوق المركزي الي مواقع المواقف البديلة والتي اعتمدتها اللجنة المختصة خلال فترة لا تتعدى اسبوعا.

كما وجه المجلس باستكمال عمليات حصر العقارات المدرسية المستغلة تجاريا تمهيدا لتوفيق أوضاعهما بجانب حصر جميع مواقع السكن العشوائي بالمحلية في إطار إعادة التنظيم وفقا لموجهات لجنة الأمن وفرض هيبة الدولة بالولاية.

سونا