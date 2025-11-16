روسيا.. سجن إماراتي 6 سنوات بتهمة محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

حكمت محكمة في موسكو على مواطن من دولة الإمارات بالسجن لمدة 6 سنوات لمحاولته تهريب صقور جيرفالكون (السنقر) المهددة بالانقراض في روسيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق أنه في ديسمبر 2022، فتح المحققون قضية جنائية ضد أجنبي وثلاثة روس متورطين في محاولة تهريب صقور جيرفالكون مهددة بالانقراض إلى الشرق الأوسط. وبأمر من المحكمة، أُبقي الأجنبي قيد الاحتجاز. وصودرت صقور جيرفالكون التي تم اصطيادها بشكل غير قانوني، وبعد فحصها، أطلق سراحها في البرية.

ووفقا للمواد القضائية التي اطلعت عليها وكالة “نوفوستي” فإن مواطنا إماراتيا وروسيين حضروا لعملية تهريب 5 صقور جيرفالكون (سنقر) قيمتها تزيد عن 11.3 مليون روبل. وتبين أن الروسي الثالث كان سائقا مأجورا، ولا يعلم بخطط المجموعة، وقد أدلى باعترافاته كشاهد.

وأشارت الوكالة نقلا عن الوثائق القضائية إلى أن المواطن الإماراتي دفع ببراءته وأصر على عدم ارتكاب أي جريمة، ولكن المحكمة وجدت الأدلة مقنعة.

وأضافت أنه تمت إدانته بارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالموارد البيولوجية القيمة ومحاولة تهريب الحيوانات البرية ذات القيمة الخاصة، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

كما حكمت المحكمة على أحد شركائه من روسيا بالسجن 5 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ. وحكم على مواطن روسي آخر بالسجن سنتين ونصف مع وقف التنفيذ، بعد إبرامه اتفاقية تعاون قبل المحاكمة.

وقد دخل الحكم حيز التنفيذ قانونيا.

المصدر: “نوفوستي”