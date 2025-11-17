المدير التنفيذي لمحلية أم درمان يبحث مع تجار سوق أم درمان هموم وقضايا السوق

عقد المدير التنفيذى لمحلية أم درمان المكلف الأستاذ ياسر عمر هاشم الأحد بسوق أم درمان لقاءا موسعا مع تجار السوق بحضور مدير وحدة سوق أم درمان الإدارية الاستاذة نوال محمود والعاملين بالوحدة وممثلي الأجهزة الأمنية ورئيس الغرف التجارية بالسوق الأستاذ عوض الجيد كركاب والأمين العام للغرفة ورؤساء القطاعات .

حيا المدير التنفيذى تجار سوق أم درمان لاستجابتهم لدعوات حكومة الولاية والمحلية بعودتهم للعمل بالسوق .

وأضاف أن السوق يشهد تطورا ملحوظا، وقال ان المحلية تولى سوق أم درمان أهمية كبرى لما يمثله في وجدان الشعب باعتباره من اعرق الأسواق بالبلاد وقبلة للسواح و منارة اقتصادية كبيرة .

ووعد باستكمال عودة الخدمات للسوق وفي مقدمتها المياه والكهرباء، مشيراً للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم وحكومة الولاية في ذلك، وقال إن المحلية حريصة على تأمين السوق بالتنسيق مع الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى .

ودعا الوحدة الإدارية والغرفة التجارية بترتيب امر الأنقاض ووضعها في اماكن مخصصة لذلك وأكد على تضافر الجهود الرسمية والشعبية فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .