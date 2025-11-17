وزير الصحة يمتدح جهود الكوادر الصحية والمجتمع بولاية النيل الأبيض في استعادة الخدمات الصحية بالولاية

قام الدكتور هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة والفريق الركن قمرالدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض والدكتور علي بابكر وكيل وزارة الصحة وعدد من اعضاء حكومة الولاية قاموا اليوم بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الصحية بمحليات الولاية المختلفة .

واوضح وزير الصحة في تصريح لـ (سونا) ان الزيارة تأتي في اطار جهود الوزارة للوقوف على الوضع الصحي بعدد من الولايات وتم من خلالها عقد اجتماع موسع مع حكومة الولاية عن الوضع الصحي العام في الجانب العلاجي والدوائي الوبائي.

وثمن الوزير جهود حكومة الولاية والشركاء في استعادة الكثير من الخدمات الصحية في الوقت الذي كانت النيل الابيض مهددة من قبل المليشيا المتمردة لفترة من الزمن .

وامتدح دور الكوادر الصحية ومجتمع الولاية في استعادة التعافي للقطاع الصحي وتأهيل عدد من المرافق الصحية بالولاية .

وأبان ان من اهم مخرجات هذه الزيارة التأمين مع حكومة الولاية لتشغيل ثلاثة مستشفيات جديدة وهي مستشفى عبدالباسط حمزة بمدينة ربك، ومستشفى هبانى للنساء والتوليد بالدويم، ومستشفى الدكتور عمر نورالدائم للطوارئ والاصابات، وأعلن عن التزام الوزارة بتوفير الاجهزة والمعدات الخاصة بتلك المستشفيات .

وفي ذات السياق اعرب والي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى عن سعادته بزيارة وزير الصحة للولاية والتي وقف من خلالها على مجمل الأوضاع الصحية بالمستشفيات والمراكز التشخيصية والتي شملت مستشفى عبدالباسط حمزة للاطفال ومستشفى الشرطة بربك الى جانب مستشفيات الكوه، الدويم، دكتور عمر نورالدائم بنعيمة ومستشفى القطينة .