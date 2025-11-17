حاكم النيل الازرق يوجه بفتح مراكز التدريب خلال 72 ساعة استجابة لنداء التعبئة العامة

فاع الوطنى رئيس لجنة الأمن بالإقليم بفتح مراكز التدريب خلال 72 ساعة استجابة لنداء التعبئة العامة بالبلاد مؤكدا ان الاستنفار والانخراط في كتائب المقاومة الشعبية اصبح واجبا وطنيا مقدسا

ودعا بادي محافظى المحافظات لضرورة التحرك الفوري لدعم الاستنفار علي مستوى المحافظات بالاقليم

واعلن بادى ان الوقوف خلف القوات المسلحة سيكون خيارا ابديا بالاقليم لحماية تراب الوطن وتفويت الفرصة على الاعداء والمتربصين

وامن بادى على الالتزام بتجهيز المستنفرين وخلافتهم في اهلهم لتمكينهم من المشاركة فى معركة الكرامة ودحر مؤامرات الاعداء والمتمردين وتأمين بوابات البلاد الحدودية بالاقليم

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لمقر اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالدمازين يرافقه عدد من أعضاء حكومة الإقليم وأعضاء لجنة الأمن والامين العام للحكومة ومخاطبته للقاء الذي ضم قادة ومستنفرى اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بمشاركة المك الفاتح يوسف ناظر عموم قبائل النيل الازرق رئيس لجنة الادارة الاهلية

ونقل الحاكم تحايا رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه القائد مالك عقار أير وأعضاء مجلس السيادة وقادة الحكومة الإتحادية واهتمامهم بالقضايا التي تهم مواطني الإقليم

وجدد الدكتور فرح ابراهيم العقار رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالاقليم الإستعداد لتحقيق الربط المحدد للإقليم من المستنفرين للمشاركة في كافة المحاورمثمنا وقفة محافظى المحافظات وقادة الإدارة الأهلية ودعمهم لجهود اللجنة

وتحدث في اللقاء المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الازرق والمك يوسف حسين مك مملكة فازوغلي مؤكدين التزام الإدارة الأهلية بالوقوف خلف القوات المسلحة والإنخراط في تجهيز كتائب المستنفرين دفاعاً عن حرمات الدين والوطن