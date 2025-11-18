محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عامين بسبب أغنية «رقم واحد يا أنصاص

تقدم دفاع الفنان محمد رمضان، الاثنين، باستئناف على حكم حبسه عامين، عقب بلاغ تقدّم به أحد المحامين اتهم فيه الفنان بنشر أغنية بعنوان «رقم واحد يا أنصاص»، عبر موقع «يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأشار مقدم البلاغ فى محضر التحقيق إلى أن الأغنية تتضمن عبارات تُحرّض على العنف وتتنافى مع القيم المجتمعية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان.

وجاءت الإحالة فى القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقى، بعد انتهاء النيابة من فحص البلاغ وسماع أقوال أطرافه.

المصري اليوم