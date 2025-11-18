سياسية

حملة بقيادة القائد محمد نور جربو وقادة منطقة الكدرو العسكرية

2025/11/18
42576473 1880838985333467 3898162431528009728 n
حركة العدل والمساواة
حملة بقيادة القائد محمد نور جربو وقادة منطقة الكدرو العسكرية، وجابت مناطق: الدروشاب – الحلفايا – الكدرو – السامراب – طيبة الأحامدة.
أسفرت العملية عن ضبط 56 متهم بينهم شخص برُتبة عقيد ورتب قيادية أخرى ينتحلون صفة القوات النظامية ويدّعون تبعيتهم للقوة المشتركة، ويستغلون منازل المواطنين كمكاتب لممارسة جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، تحت طائلة المادة (93) من القانون الجنائي المتعلق بانتحال صفة الموظف العام.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/18