حملة بقيادة القائد محمد نور جربو وقادة منطقة الكدرو العسكرية

أسفرت العملية عن ضبط 56 متهم بينهم شخص برُتبة عقيد ورتب قيادية أخرى ينتحلون صفة القوات النظامية ويدّعون تبعيتهم للقوة المشتركة، ويستغلون منازل المواطنين كمكاتب لممارسة جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، تحت طائلة المادة (93) من القانون الجنائي المتعلق بانتحال صفة الموظف العام.

الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية