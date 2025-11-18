قوات السجون تنظم دورة تدريبية للعاملين في مجال سجلات النزلاء لقوات السجون ولاية الخرطوم

نظمت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقوات السجون دورة تدريبية لمنسوبيها بسجون ولاية الخرطوم في مجال سجلات النزلاء وذلك لصقل قدراتهم وإكسابهم مهارات وزيادة ذخيرتهم المعرفية وذلك بقاعة الفريق/ أحمد وادي برئاسة قوات السجون بالمقرن حيث إستهدفت الدورة عدد(30) دارسا من مختلف سجون الولاية برعاية مدير عام قوات السجون وبحضور اللواء شرطة /الحسين فتح الرحمن مساعد المدير العام لشئون النزلاء المكلف واللواء شرطة /الطيب أحمد عمر مدير السجن القومي الخرطوم بحري اللواء شرطة/الحسين فتح الرحمن مساعد المدير العام لشئون النزلاء (المكلف) تمني بأن أن تكون هذه الدورة فرصة لاكتساب المهارات وتبادل الخبرات مشيرا” الي أن إدارة سجلات النزلاء تمثل العمود الفقري لعمل المؤسسات الإصلاحية وفي ترقية الآداء وتطوره .

فيما أشار مدير السجن القومي الخرطوم بحري أن إنعقاد هذه الدورة يأتي في إطار رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من الإلمام بالإجراءات الصحيحة بدءا” من إستقبال النزيل مرورا” بعمليات التصنيف والمتابعة حتي الإخراج بما يضمن سلامة العمل ودقته معربا عن شكره وتقديره لمنظمي هذه الدورة متمنيا أن تكون مخرجاتها إضافة حقيقية للدارسين في رفع قدراتهم إكتساب مهارات جديدة في مجال سجلات النزلاء .

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشاد مدير تنفيذ الأحكام بمستوى الحضور والتنظيم المميز الذي يدل علي مدي إهتمام و حرص المتدربين للإستفادة من هذه الدورة المهمة مبينا بانهم يعولون كثيرا عليهم لأهمية التخصص ومضمون الدورة باعتباره يخص أهم أعمال السجون مؤكدا بانهم وضعوا خطة مدروسة وممنهجة للإرتقاء وتطوير العمل وذلك من خلال إقامة مثل هذه الدورات المكثفة والتي يقدم منهجها بواسطة خبراء وإختصاصين أصحاب خبرة ودراية من قدامي العاملين في مجال السجلات ، وثمن مدير تنفيذ الأحكام الجهود المبذولة من قبل العاملين في مجال تدريب وتأهيل منسوبي السجون في مختلف المجالات للارتقاء بنزلاء السجون وحفظ حقوقهم وفقا للمعايير القانونية .

المكتب الصحفي للشرطة