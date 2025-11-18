بورتسودان .. حملة أمنية كبري باختصاص ديم عرب والسوق الشعبي

واصلت شرطة محلية بورتسودان جهودها وخططها الأمنية لدحر الجريمة والقضاء عليها وإزالة الظواهر السالبة ضمن الخطط التفصيلية العامة لشرطة ولاية البحر من خلال تنفيذ حملة أمنية مشتركة واسعة النطاق باختصاص قسم شرطة ديم عرب ومنطقة السوق الشعبي بقيادة ميدانية للعقيد شرطة/ عثمان فضيلي باسناد أمني كبير من مباحث المحلية ، المباحث الجنائية، جهاز المخابرات العامة ، الخلية الأمنية، الشرطة الأمنية، ادارة مكافحة المخدرات ، الاستخبارات العسكرية ، شرطة الطواريء وقد أسفرت نتائج الحملة عن ضبط (37) متهما تم إتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم شرطة ديم عرب تحت المواد (69 ، 77، 78، 20 ا) واتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة (68 / 100) اجراءات

كذلك تمت إزالة المساكن العشوائية ومواقع تجمعات معتادي الإجرام بالمنطقة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة حققت أهدافها المطلوبة في دحر الجريمة وتضييق الخناق علي الشبكات الإجرامية الضالعة فيها وإزالة الظواهر السالبة وقد وجدت الحملة الاشادة والقبول من المواطنين ، وأصحاب المحلات التجارية ، وسائقي المركبات و البصات السفرية والعاملين بالسوق معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها شرطة الولاية والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والإستقرار والطمأنينة وفرض هيبة الدولة .

المكتب الصحفي للشرطة