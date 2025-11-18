فوز قاتل ضد الإمارات يقود العراق إلى الملحق العالمي بتصفيات المونديال

اقتنص منتخب العراق بطاقة المشاركة في الملحق العالمي بتصفيات كأس العالم 2026، بعد فوز قاتل على حساب ضيفه الإمارات بنتيجة 2-1 مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب البصرة الدولي في إياب الملحق الآسيوي.

تقدم كايو لوكاس لمنتخب الإمارات في الدقيقة 52 ولكن البديل مهند علي سجل هدف التعادل في الدقيقة 66.

واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة بعد احتساب ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد لاعب الإمارات نادر يحيى، وسجل أمير العماري هدف الفوز في الدقيقة 90+17.

وتأهل منتخب العراق بقيادة مدربه الأسترالي جراهام أرنولد إلى الملحق العالمي بعد أن تعادل مع الإمارات بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب يوم الخميس الماضي.

ويشارك المنتخب العراقي في الملحق مع منتخبات بوليفيا ونيو كاليدونيا والكونغو الديمقراطية بينما يتبقى مقعدان من قارة أمريكا الشمالية بينما يغيب منتخب الإمارات بقيادة مدربه أورلايو كوزمين.

ولم يظهر منتخب العراق في كأس العالم سوى مرة واحدة في نسخة 1986 التي أقيمت في المكسيك.

كووورة