الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب فى الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب وإحداث إصابتها وتحطيم هاتفها المحمول بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (مالك مكتب تسويق عقارى ، سمسار- مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وتحطيم هاتفها المحمول لخلافات سابقة بينهم (لقيامها بتركيب كاميرات مراقبة بالعقار محل سكنها مواجهة لمكتب التسويق الخاص بالأول ورفضه ذلك) .

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد