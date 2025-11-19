تفاصيل رحلة هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد الخيرية في كاليفورنيا

انطلقت فعاليات الجولة الخيرية التي تنظمها مؤسسة راعي مصر – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة الفنانين هاني رمزي، أكرم حسني، هشام ماجد، وبدأت أولى حفلات الجولة في مدينتي تورونتو بكندا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة على مدار يومين، وسط أجواء مبهجة وحضور كبير من أفراد الجالية المصرية.

وتهدف الجولة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، على أن تتواصل الفعاليات في شيكاغو يوم 22 نوفمبر، قبل أن تُختتم في نيوجيرسي يوم 23 نوفمبر الجاري.

وشهِدت الفعالية تبرع الفنان أكرم حسني ببدلة شخصية “أبو حفيظة” كاملة لصالح مؤسسة راعي مصر.

وأعرب الفنانون خلال الحفل الافتتاحي عن فخرهم ببدء الجولة من تورونتو، مؤكدين أن العمل الخيري يمثل جزءًا أصيلًا من رسالتهم الإنسانية، وأن تواصلهم مع أبناء الجالية المصرية بالخارج يمنحهم طاقة إيجابية تدفعهم لمزيد من العطاء.

وشدد الفنانون على أهمية مساندة الطلاب غير القادرين والأسر الفقيرة عبر مبادرات مؤسسة راعي مصر، مشيرين إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة في توجيه الدعم لمستحقيه استنادًا إلى الأبحاث الاجتماعية التي تُجرى في القرى الأكثر احتياجًا.

وقال الفنان هشام ماجد: “اللي خلانا نيجي هنا إن أي تبرعات تذهب لمكانها المظبوط”.

بدوره قال أكرم حسني: “جينا راعي مصر علشان نساعد الناس تعيش الحد الأدنى من الآدمية، وشوفنا إن راعي مصر بتضمن وصول التبرعات للمستحقين بالفعل”.

وقال هاني رمزي: “راعي مصر خلتنا نشوف ناس عظيمة تشكر ربنا على أقل القليل”.

من جانبه، توجه المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بالشكر لنجوم الفن المشاركين في الجولة، مشيدًا بحرصهم على قطع مسافات طويلة وتخصيص جزء من وقتهم لخدمة العمل الإنساني. وأكد أن مشاركتهم تعكس الدور الحقيقي للفن في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل داخل المجتمع.

