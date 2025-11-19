سياسية

حملة بلغ تسلم ويأمن غيرك تدشن اولى برامج الاتصال الجماهيري من محلية جبل اولياء

دشنت حملة بلغ تسلم يأمن غيرك اولى برامج الاتصال الجماهيري من داخل محلية جبل اولياء – سوق الكلاكلة اللفة وسط حضور جماهيري كبير وتجاوب واسع ومشاركة شرطة محلية جبل اولياء بقوة يقودها الرائد شرطة / محمد عبدالله
ابتدأ البرنامج بفواصل من الاغاني الوطنية تفاعل معها الحاضرين معبرين بعفوية عن مشاعرهم الصادقة تجاه القوات المسلحة وقوات الشرطة وبقية الاجهزة الامنية وحبهم الفطري للوطن و استعدادهم للتضحية من اجل ان يظل عزيزاً شامخاً
عقب ذلك تحدث الى الجمهور الرائد شرطة / محمد عمر احد ضباط الحملة شارحاً اهداف الحملة و جوهر شعارها بلغ لينا وخلي حمايتك علينا موضحاً حجم الجهود التي تبذلها شرطة ولاية الخرطوم في الاقسام الجنائية و غرفة النجدة ٩٩٩ وبقية وحداتها في الانتشار و الاستجابة السريعة للبلاغات و السعي الدؤوب لمكافحة الظواهر السالبة كما تطرق للحديث عن حملات ضبط الوجود الاجنبي و ازالة العشوائيات و بسط مظلة الخدمات الشرطية.
وتخلل البرنامج فواصل من الغناء الوطني و مسرح الشارع قدمتها فرقة الادارة العامة للتوجيه والمناشط كما تم تقديم عدد من الجوائز للمشاركين الذين اجابوا على عدد من الاسئلة المتعلقة بمختلف جوانب العمل الشرطي
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* ان برامج الاتصال الجماهيري ستتواصل في باقي المحليات في اطار الحملة التي يرعاها مدير عام قوات الشرطة و يشرف على عملها مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة.
المكتب الصحفي للشرطة

