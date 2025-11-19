النائب العام لجمهورية السودان تتفقد سجن الولاية دنقلا والمؤسسات الإصلاحية المختلفة

إستقبل العقيد شرطة /الصادق بشير محمد بشير مدير سجون الولاية الشمالية و المقدم شرطة/ ياسر علي عطية مدير سجن الولاية دنقلا اليوم مولانا / إنتصارات أحمد عبدالعال النائب العام واللجنة الوطنية لإنتهاكات القانون الوطني الإنساني وإنتهاكات الدعم السريع، حيث تلقت تنويرا مفصلا عن مجمل الأوضاع بسجون الولاية الشمالية ووقفت على أحوال النزلاء والمنتظرين والإستماع للمشاكل التي تواجه المنتظرين تحت التحري كما قامت بزيارة سجن النساء وتفقد النزيلات والمنتظرات وجميع أقسام السجن وقد وعدت النائب العام بايجاد الحلول لجميع المشاكل والمعوقات وتذليلها كما أشادت بالادارة والآداء المتميز للقوة الذين إستطاعوا العبور بالمؤسسات الإصلاحية لبر الأمان رغم الأحداث والأزمات والعقبات التى مرت بها السجون في ظل واقع الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد وثمنت مولانا إنتصار الجهود المبذوله من قبل العاملين في قوات السجون و المعنويات العالية و الوقوف صفا واحد في خندق واحد مع القوات المسلحة في معركة الكرامة عبرالمنظومة الأمنية والعدلية وأوصت بالمحافظة على هذا المستوى المتطور من التعاون والتكاتف في سد الثغرات وتنفيذ الواجبات وتكامل الأدوار بين إدارة قوات السجون والإدارات الفرعية التابعة لها ومع الجهات ذات الصلة بالعملية الأمنية والعدلية من جانبه

عبر مدير سجون الولاية الشمالية عن سعادته بالزيارة وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها النائب العام في إنفاذ القانون وحفظ سيادة الدولة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن زيارة النائب العام و اللجنه الوطنية للانتهاكات حملت في طياتها الكثير من البشريات والحلول المباشرة للعديد من المشاكل التي تواجه المؤسسات الإصلاحية بالولاية الشمالية.

المكتب الصحفي للشرطة