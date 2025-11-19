تنفيذي شندي: المنظمات الدولية والإقليمية التي أدانت جرائم المليشيا أكدت فظائع التمرد في حق المواطنين

قال اليوم المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ أن الإدانات التي صدرت من المنظمات الدولية والإقليمية وهي تشجب وتدين الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في حق المواطنين في عدد من ولايات البلاد تأكيد لما قدمه السودان من وثائق ومستندات وملفات وصور وفيديوهات تثبت أن المليشيا بجرائمها ضد الإنسانية قد خالفت الأديان السماوية والقوانين الدولية.

واضاف المدير التنفيذي لدى مخاطبته الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد المكفوفين والمعوقين بشندي تضامنا مع مواطني الفاشر وتنديدا بجرائم المليشيا في حق مواطني البلاد وآخرهم مواطني الفاشر اضاف أن القوات المسلحة منتصرة في هذه الحرب لا محال باذن الله، وان الانتصار الكامل وتطهير البلاد من دنس التمرد أصبح مسألة وقت.

وأشار إلى التلاحم الشعبي مع القوات المسلحة ودعم المجهود الحربي بالمال والرجال كان واحدا من عوامل النصر الحاسمة للقوات المسلحة.

وحيا القوات المسلحة وهي في كل يوم تقدم انتصارا جديدا للشعب السوداني وكان آخرها في شمال كردفان في بارا وأم سيالة.