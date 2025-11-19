السخرية من الضيوف: مفارقة المهنية..

من المبادىء الأساسية في تقديم البرامج التلفزيونية ، احترام الضيف وعدم السخرية او من اجاباته ، فهذا جزء من احترام القناة وفريق العمل الذي اختار الضيف والموضوع..

خلال لقاء الدكتور الحاج ادم يوسف القيادي بحزب المؤتمر الوطني ، ارتكب المذيع أحمد طه جملة من المخالفات الاساسية في التقديم ، ونقتصر على إثنين منها واولها: الضحك ملء الشدقين على اجابة دكتور الحاج حين رفض الاجابة على أحد الاسئلة وهو حق مكفول للضيف أن يقول (لا تعليق) أو (لا أود الإجابة) ليس في الأمر ما يستدعي الضحك والتعقيب بما يوحي التقليل من قيمة الضيف..

وهذه الملاحظة الثانية وهى عدم الاحترام ، عندما تقول للضيف: لماذا قررت الظهور معنا ، هذا منبر عام وليس ملكاً للاخ المذيع أحمد ، من حق أي صاحب رأي المشاركة برايه فهو ليس اقطاعية محصورة على احد دون آخرين ، كما أن الضيف جاء بطلب من البرنامج ولم يفرض نفسه ، وبالتالي هو استجاب لا أكثر ، فمن حق المضيف احترام ضيفه..

هذا الأمر -في رأي – بحاجة لاعادة تقييم من إدارة القناة..



د.ابراهيم الصديق على