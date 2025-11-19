جعبوب يحرز برونزية الوثب العالي بدورة التضامن الإسلامي

تألّق نجم المنتخب العماني لألعاب القوى فاتك بن عبدالغفور بيت جعبوب في منافسات الوثب العالي، بعدما توّج بالميدالية البرونزية في نهائيات المسابقة، وذلك ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة المقامة في الرياض. وجاء تألق جعبوب بعد منافسة قوية شهدتها المسابقة، حيث قدّم مستويات ثابتة ومثالية مكّنته من اعتلاء منصّة التتويج، ليعكس التطور الكبير لرياضة ألعاب القوى العُمانية. وعبّر لاعبنا عن سعادته بهذا الإنجاز قائلًا: “طموحي كان الذهبية، إلا أن لكل بطولة ظروفها وبذلتُ أقصى ما أستطيع، والمنافسة كانت شديدة، ومع ذلك تمكنت من الفوز بالبرونزية في هذه الأيام الوطنية.

وفي مسابقات المضمار، خرج العداء محمد السليماني من تصفيات سباق 800 متر، رغم محاولاته القوية في مواجهة نخبة عدائي الدول المشاركة، فيما خطف العداء المتألق علي البلوشي الأنظار مجددًا، متأهلًا إلى نهائي سباق 200 متر بعد أن حقق المركز الأول في مجموعته بزمن مميز بلغ 20.88 ثانية، ليواصل حضوره اللافت بعد ذهبية 100 متر التي أهدى فيها سلطنة عُمان فخرًا كبيرًا مع بداية الدورة.

وعلى صعيد المبارزة، ودّعت لاعبة منتخب المبارزة جنى الشرجية منافسات سلاح الإيبيه من الدور ربع النهائي، وذلك بعد بداية قوية تخطّت فيها مواطنتها سلمى الدغيشية بنتيجة 15-6، قبل أن تخسر مواجهتها الثانية أمام الأوزبكية سيفارا رخيموفا 15-9 في لقاء قوي تكتيكيا وبدنيا.

