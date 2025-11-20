الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تنهي مغامرات شبكة اجرامية متخصصة في الاتجار وتهريب المخدرات والسموم بولاية القضارف

تمكن الفريق الميداني الخاص بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار وتهريب المخدرات بولاية القضارف بمنطقة جسر البطانة يتالف عناصرها من (6) أفراد وبحوزتهم عدد (40) الف حبة كبتاجون ، (72) كيلو حشيش أفغاني، (1) كيلو آيس ، بندقية كلاشنكوف ولزومها خزنة وعدد (4) طلق ناري ، وعربة بوكس (2005) في طريقها للتهريب لولاية الخرطوم

وقال اللواء شرطة حقوقي د/ محمد أحمد الامين مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات خلال مخاطبته للفريق الميداني الذي حقق الضبطية النوعية بحضور اللواء شرطة حقوقي د/ خواض الشامي عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة قال إن هذه الضبطيات تأتي في إطار جهود وخطط الإدارة المستمرة لمكافحة المخدرات والقضاء عليها مضيفا أن الخطة تمضي وفق ما هو مخطط له من خلال هذه الضبطيات النوعية الكبيرة لانواع المخدرات الخطيرة كالكبتاجون ، والايس وغيرها من المخدرات بالإضافة للاسلحة النارية التي يمتلكها المهربون للافلات من قبضة قوات المكافحة مشيرا الي أن هذه الضبطية مستهدف بها ولاية الخرطوم حيث نجح الفريق الميداني في تنفيذ هذه المهمة باحترافية ومهنية عالية موكدا أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل جهودها في حماية المجتمع من خطورة المخدرات وتداعياتها السلبية في تهديد الأمن والسلم المجتمعي باستهدافها لشريحة الشباب مضيفا ان الإدارة أعلنت منذ وقت مبكر شن الحرب علي المخدرات والتي لا تقل عن حرب الكرامة الوطنية والتي شهدت مشاركة فعالة لقوات الشرطة بمختلف فصائلها في القضاء علي المليشيا المتمردة جنبا الي جنب مع القوات المسلحة والاجهزة النظامية المساندة لها كاشفا بأن الإدارة العامة لمكافحة للمخدرات وفي سبيل القضاء علي الشبكات الإجرامية التي تعمل علي تهريب المخدرات عبر الحدود تعمل بنسيق تام مع المنظمات الدولية والجهات ذات الصلة للحد من نشاطها الإجرامي وقطع الطريق عليها في تهريب المخدرات الي داخل البلاد ناقلا تحيات واشادات السيد وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة بهذا الإنجاز الكبير واللذان ظلا يدعمان جهود الإدارة في عمليات المكافحة والتوعية وتوفير جميع المعينات والفنية واللوجستية معربا عن شكره وتقديره لجهود الإعلام في نشر التوعية والتثقيف بمخاطر المخدرات .

وتعود خلفية الضبطية بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن توفر معلومات من فريق الميدان بالادارة وفق عملية تنسيق أمني مشترك وتبادل المعلومات تفيد عن وجود نشاط إجرامي لشبكة اجرامية متخصصة في الاتجار وتهريب المخدرات عبر الحدود علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص بقيادة ضابط شرطة تحت اشراف مدير الإدارة لوضع حدا للنشاط الاجرامي وإنهاء مغامراتهم الاجرامية ومن خلال جهود البحث الميداني المعلوماتي والرصد الدقيق لعناصر الشبكة وانهم بصدد تهريب شحنة مخدرات لولاية الخرطوم بناءا علي ذلك تم تنفيذ كمين محكم بمهنية وإحترافية عالية أسفر عن الإيقاع بعناصر الشبكة بجسر البطانة وبحوزتهم المعروضات وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم شرطة الشمالي امدرمان تحت المادة (15/ أ) من قانون المخدرات والموثرات العقلية توطئة لتقديمهم للمحاكمة .

المكتب الصحفي للشرطة