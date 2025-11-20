قوات مكافحة المخدرات بولاية كسلا تضبط كميات كبيرة من المخدرات تقدر بأكثر من 300 كيلو جرام

اشاد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي ولاية كسلا، الأستاذ عمر عثمان آدم بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات شرطة مكافحة المخدرات في إحباط عمليات تهريب المخدرات، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في حماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات والمهددات الأمنية .

جاء ذلك لدى وقوفه الاربعاء بإدارة شرطة مكافحة المخدرات بالولاية على الضبطية الجديدة من مخدر الشاشمندى والسموم و المؤثرات العقلية من الحبوب والكريمات المختلفة.

واكد دعم حكومة الولاية الكامل للأجهزة الأمنية لحماية الولاية من المخاطر والتهديدات بمختلف أشكالها . واعلن عن تحفيزه للقوة المشرفة على الضبطية بمبلغ (10) مليون جنيه .

ودعا الى تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والمجتمع من اجل القضاء على خطر المخدرات وحماية المجتمع .

وأضاف سيادته ان حرب الكرامة لها ميادين واوجه متعددة منها هذا الإنجاز والانتصار الذي حققته قوات مكافحة المخدرات للتصدى واحباط تهريب السموم والمؤثرات العقلية للشباب بالولاية .

من جانبه ثمّن العميد شرطة يوسف علي الحاج مدير شرطة الجنايات بالولاية ممثل مدير عام شرطة الولاية الجهود المتواصلة لقوات مكافحة المخدرات في ملاحقة مهربي المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة، مشيداً بالتنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة في إنجاح العمليات الميدانية والتي تمت عبر المراقبة والمتابعة الدقيقة للمشتبه به والتي توجت بهذه الضبطية .

وأوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بكسلا، الرائد شرطة محمد احمدادم اتيم، أن القوة تمكنت من ضبط 300 كيلو جرام من مخدر الشاشمندي وحبوب التسمين والمؤثرات العقلية والكريمات المختلفة بجانب عربة بوكس وسلاح بالاضافة الى ثلاثة متهمين بمن فيهم احد تجار المخدرات .

واضاف ان الضبطية تمت من خلال عملية نوعية من قوة مرابطة في مناطق الحدود، مؤكداً أن الجهود ستتواصل بلا توقف للتصدي لكل محاولات التهريب