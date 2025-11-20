وكيل وزارة الصحة: الجزيرة مؤهلة لتكون مركزاً لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لجميع الولايات

ثمن الدكتور علي بابكر سيد أحمد وكيل وزارة الصحة الجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية بالجزيرة لإرجاع الخدمات الصحية بأسرع مما خطط له .

وأكد لدى تفقده صباح الاربعاء مستشفى القلب بمدني ومركز الجزيرة للإصابات ومستشفى مدني التعليمي والمركز القومي للمناظير ومستشفى الأسنان ومركز الجزيرة لعلاج وجراحة الكلى ومستشفى الأطفال والمركز القومي لجراحة الأطفال، أكد أن الجزيرة مؤهلة لتكون مركزاً لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لجميع الولايات، مجدداً الإلتزام بدعم ومساندة برامج وزارة الصحة بالولاية لإعادة الخدمات الصحية كما كانت عليه سابقاً.

من جانبه عدد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكى مدير عام وزارة الصحة بالولاية الوزير المفوض الصعوبات التي واجهت القطاع الصحي بعد تحرير الولاية من مليشيا أسرة دقلو الإرهابية، مشيرا لجهود الكوادر الصحية والطبية حتى وصول مستوى الخدمات نسبة (90%) .