قائد قطاع النيل الأزرق يهنئ بانتصارات القوات المسلحة في كردفان

تقدّم اللواء ركن علي حسن بيلو قائد قطاع النيل الأزرق دفاع جوى بالتهنئة إلى القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها بكافة مسمياتها، وإلى الشعب السوداني بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي تحققت في محور كردفان ضد المليشيا المتمردة .

وقال اللواء بيلو في تصريح ل(سونا) أن النصر آتٍ لا محالة في بقية المدن التي لا تزال تحت الحصار، مؤكدا أنّ الحق سينتصر، داعيا الشباب السوداني إلى الاستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة والمشاركة في الاستنفار الوطني.