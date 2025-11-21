امدرمان.. محاربة الظواهر السالبة، وضبط الوجود الأجنبي

ترأس المدير التنفيذي لمحلية أم درمان المكلف الأستاذ ياسر عمر هاشم اليوم الاجتماع الدوري للجنة التنسيق الأمني بالمحلية بحضور كافة أعضاء اللجنة، واستعرض الاجتماع الموقف الجنائي والأمني بالمحلية، وتقارير الطوف المشترك، وشدد الاجتماع على الاستمرار فى محاربة الظواهر السالبة، وضبط الوجود الأجنبي، وفرض هيبة الدولة، وتأمين الأسواق والمرافق العامة، والمرور على الارتكازات، ودعم الشرطة المجتمعية.ووقف الاجتماع على مقررات وتكاليف الاجتماع السابق.

