كيكل يعود صلباً… ودرع السودان يكتب صفحة جديدة من الصمود.

• القائد كيكل يعود إلى صفوف قواته ثابتاً كالجبال، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، وبثقة راسخة في الله وفي شعبه لا تتزعزع.

• لا أحد يملك أن يشكك في كيكل بعد عودته للصف الوطني؛ ما قدمه من تضحيات جسام وما أظهره من مهارة وشجاعة في ميادين القتال يكفي شهادة على إخلاصه، ولا يحتاج لتهور أو اندفاع ليثبت ما هو ثابت أصلاً.

• نحن نثق فيك يا كيكل… لذلك نوصيك بالتأني والحكمة؛ فالمليشيا تحمل ثأراً خاصاً ضدك، وستسعى بكل الطرق لاستفزازك ودفعك إلى معارك غير محسوبة.

وتحية واجبة لمقاتلي قوات درع السودان، فرداً فرداً… ما قدمتموه من تضحيات يكتب بمداد الشرف ويؤكد شجاعتكم ووطنيتكم الراسخة.

Basher Yagoub