كارثة في مقهى إسطنبول.. منظف صناعي بدل القهوة يودي بشابة للعناية المركزة

فتحت فرق الأمن في إسطنبول تحقيقا عاجلا بعد حادثة تسمم شابة في مقهى بحي عمر أفني حيث تم نقل المصابة البالغة من العمر 26 عاما إلى المستشفى في حالة خطرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادثة وقعت بسبب خطأ بشري صادم، حيث استخدم منظف صناعي لأطباق بدلا من المواد المعتادة في تحضير القهوة.

وتبين أن امرأة في الـ52 من العمر كانت قد قامت بتعبئة مواد تنظيف في زجاجات مشابهة لتلك المستخدمة في المقهى الذي تديره ابنتها.

وبعد التحقيق، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الشخص الذي قام بتحضير القهوة، ويبلغ من العمر 50 عاما، إلى جانب مالكة المقهى البالغة من العمر 28 عاما. وتم إغلاق المقهى احترازيا حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى، لا تزال الشابة الضحية تتلقى العلاج في قسم العناية المركزة، حيث سجلت كاميرات المراقبة في المقهى اللحظات الدرامية للحادث بدقة، منذ تحضير القهوة وحتى إصابة الضحية بالمرض.

وصرح مدير صحة إسطنبول بأن الحالة الصحية للضحية تشهد تحسنا ملحوظا، مشيرا إلى أنها خطت خطوات إيجابية نحو التعافي بعد أن تم فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي.

المصدر: الأناضول – روسيا اليوم