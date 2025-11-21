سردية الانهيار المزعوم : كيف فضح ترامب ماكينة التضليل بقيادة عزام وسلك ودنقر .

• أمس سارعت بعض القنوات ونشطاء الجناح السياسي للتمرد إلى ترجمة كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السودان ترجمة مغلوطة، في محاولة جديدة لإثبات سردية ” لا توجد دولة في السودان ” التي تضخها ماكينة الإعلام التابعة لسلطة أبوظبي.

• لكن الحقيقة جاءت على لسان ترامب نفسه؛ فقد قال بوضوح: كنت أفهم الأمر بشكل خاطئ… واعتقدت أنه ليست هناك دولة، حتى شرح لي الأمير الوضع وفهمت الآن.

• بهذه الجملة القصيرة نسف ترامب سردية الانهيار التي ظلت تكرس لها سلطة ابو ظبي وكلاب صيدها من صمود والمليشيا ” وكشف من حيث لا يعلم ” أن التضليل كان مصدره جهل أو تلاعب متعمد بالمعلومة.

• ومع ذلك، يواصل ” مدعو الحياد ” ترديد ما يبثه إعلام أبوظبي كالببغاوات، متجاهلين أن المشهد أكثر تعقيداً من بروباغندا مصنوعة، مستوردة تحاول فرض رواية لا تعكس واقع السودان الان ولا إرادة شعبه.

Basher Yagoub