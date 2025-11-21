رأي ومقالات

كيف فضح ترامب ماكينة التضليل بقيادة عزام وسلك ودنقر

2025/11/21
12201659829

سردية الانهيار المزعوم : كيف فضح ترامب ماكينة التضليل بقيادة عزام وسلك ودنقر .
• أمس سارعت بعض القنوات ونشطاء الجناح السياسي للتمرد إلى ترجمة كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السودان ترجمة مغلوطة، في محاولة جديدة لإثبات سردية ” لا توجد دولة في السودان ” التي تضخها ماكينة الإعلام التابعة لسلطة أبوظبي.

• لكن الحقيقة جاءت على لسان ترامب نفسه؛ فقد قال بوضوح: كنت أفهم الأمر بشكل خاطئ… واعتقدت أنه ليست هناك دولة، حتى شرح لي الأمير الوضع وفهمت الآن.
• بهذه الجملة القصيرة نسف ترامب سردية الانهيار التي ظلت تكرس لها سلطة ابو ظبي وكلاب صيدها من صمود والمليشيا ” وكشف من حيث لا يعلم ” أن التضليل كان مصدره جهل أو تلاعب متعمد بالمعلومة.

• ومع ذلك، يواصل ” مدعو الحياد ” ترديد ما يبثه إعلام أبوظبي كالببغاوات، متجاهلين أن المشهد أكثر تعقيداً من بروباغندا مصنوعة، مستوردة تحاول فرض رواية لا تعكس واقع السودان الان ولا إرادة شعبه.

Basher Yagoub

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/21