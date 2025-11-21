مستشفي الشرطة الدمازين تحتفل بتكريم منسوبيها من المتقاعدين

اقامت مستشفي الشرطة الدمازين احتفالية لتكريم منسوبيها الذين تقاعدوا للمعاش وذلك بحضور العقيد شرطة طبيب/ عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفي الشرطة والرائد شرطة طبيب/ علي الطريفي المدير الطبي للمستشفي والضباط وضباط الصف وبمشاركة. واسعة للكوادر الطبية والصحية والعاملين بمستشفي الشرطة الدمازين وأسر المتقاعدين .

ولدي مخاطبته لإحتفال ثمن العقيد شرطة طبيب/ عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفي الشرطة الدمازين جهود المحتفي بهم وأدوارهم المتعاظمة طوال فترة الخدمة والتفاني في آداء الواجبات بكل تجرد ونكران ذات . وقال عزام إن المحتفي بهم كانوا حجر الزاوية في كافة مراحل التطوير والتحول الذي تشهده مستشفي الشرطة وقدموا عصارة خبراتهم خلال فترة الخدمة وساهموا في ترسيخ مفاهيم تواصل الأجيال لمواصلة مسيرة العطاء. وأكد عزام حرصهم التام للتواصل الإجتماعي مع كافة منسوبي مستشفي الشرطة الذين تقاعدوا للمعاش تعزيزا لروح الإنتماء وردا للجميل .

و قال الرائد شرطة علي الطريفي ممثل اللجنة المنظمة للاحتفال في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن المتقاعدين المحتفي بهم كانوا نموذجا في الإنضباط وتحمل المسئولية والتعاون والبذل والعطاء وله مواقف في تقديم الخدمات الإنسانية خلال مسيرة مهنية مميزة