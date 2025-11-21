إدارة الجوازات بالقضارف تنفذ حملة نوعية لضبط الوجود الأجنبي

الحملة التي جاءت في إطار إحكام الرقابة وتعزيز الأمن المجتمعي أسفرت عن ضبط 200 من الأجانب واللاجئين المخالفين لقانون الجوازات والهجرة

ضمن جهودها المستمرة لتنفيذ موجهات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الخاصة بضبط وتنظيم الوجود الأجنبي نفذت إدارة الأجانب بجوازات ولاية القضارف حملة ميدانية إستهدفت عدة مناطق بالولاية بإشراف مباشر من العقيد شرطة/ علاء الدين حيدر محمد مدير إدارة الجوازات بالولاية

وسيتم ترحيلهم عبر معبر القلابات لتسليمهم لمكتب جوازات المعبر توطئة لإكمال إجراءات الإبعاد وفقاً للضوابط القانونية

وأكد العقيد شرطة /علاء الدين حيدر محمد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الحملة تأتي إمتدادا ً لسلسلة عمليات نوعية تشنها الإدارة لضبط التسلل والوجود الأجنبي غير المقنن مشيراً إلى أن قوة الحملة أدت واجبها بكفاءة عالية وإحترافية تامة.

من جانبه أشاد اللواء شرطة/ الطيب التجاني سيف النصر مدير شرطة ولاية القضارف بهذا الإنجاز مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجوازات وإدارة الأجانب في إحكام الرقابة وحماية المجتمع من المهددات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والوجود العشوائي مؤكدا أن شرطة الولاية ماضية في تنفيذ حملاتها بكل قوة وحزم لتعزيز الأمن والإستقرار بكافة محليات الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة