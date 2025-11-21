قائد اللواء 76 مشاة بحلفا يؤكد على أهمية المسؤولية الوطنية والاستعداد الدائم لأداء الواجب

أكد العميد الركن الطاهر عبدالفتاح أمين، قائد اللواء 76 مشاة بوادي حلفا، خلال مخاطبته الخميس فعاليات طابور الضاحية لمستجدي الدفعة (69)، أكد على أهمية استشعار المسؤولية الوطنية والاستعداد الدائم لأداء الواجب.

وقال في تصريح ل(سونا) ان الطابور، الذي قطع مسافة 21 كيلومترًا من شمال الحظيرة الجمركية حتى مقر الحامية، يعكس الجهود الكبيرة والإعداد الجيد والروح المسؤولة لدى القائمين عليه.

وأعرب عن فخره بضباط اللواء وضباط الصف وجميع الأفراد لانضباطهم وإتقانهم في تنفيذ المهام، وشكر الجهات المساندة مثل إدارة المرور والإعلام وكل من دعم القوات المسلحة في «معركة الكرامة». وأضاف أن الدفعة الجديدة أصبحت جاهزة لحماية الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه.

من جهته، أوضح النقيب منتصر جمال أحمد سليمان، قائد مركز التدريب، أن نسبة نجاح الضاحية بلغت 100%، وأن الأول أنهى المسافة في زمن قياسي، مما يؤكد جاهزية الدفعة 69، وأن الضاحية هي بداية لمشروعات تدريبية أخرى.