شرطة مكافحة المخدرات بالنيل الأبيض تضبط أكثر من 23 الف حبه من المخدرات

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض من ضبط كميات كيبرة من المخدرات بلغت 23 الف حبة من حبوب النيرفاكس المخدرة تم ضبطتها بمدينة كوستي ومنطقة المقينص بمحلية السلام .

وأشاد والي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى خلال وقوفه علي الضبطية بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به ادارة مكافحة المخدرات في محاربة مروجي المخدرات ومنع انتشارها وسط الشباب .

واكد ان هذه الضبطية تاتي انفاذا لخطة امن الولاية الخاصة بتعزيز الانتشار الأمني ومنع الجريمة ، وأعلن الوالي عن التزام حكومه الولاية بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة حتى تتمكن من تحقيق الامن والاستقرار بمحليات الولاية المختلفة .

من جانبه اكد اللواء شرطة حقوقي هاشم البلة احمد مدير شرطة الولاية ان هذه الضبطية تأتي تاكيدا لجاهزية قوات الشرطة في القيام بواجبها الأمني في بسط هيبة الدولة ومكافحة الجريمة وسط المجتمع.