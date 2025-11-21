جرائم وحوادث

شرطة مكافحة المخدرات بالنيل الأبيض تضبط أكثر من 23 الف حبه من المخدرات

2025/11/21
kostinln
كوستي
تمكنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض من ضبط كميات كيبرة من المخدرات بلغت 23 الف حبة من حبوب النيرفاكس المخدرة تم ضبطتها بمدينة كوستي ومنطقة المقينص بمحلية السلام .
وأشاد والي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى خلال وقوفه علي الضبطية بالدور الكبير الذي ظلت تطلع به ادارة مكافحة المخدرات في محاربة مروجي المخدرات ومنع انتشارها وسط الشباب .
واكد ان هذه الضبطية تاتي انفاذا لخطة امن الولاية الخاصة بتعزيز الانتشار الأمني ومنع الجريمة ، وأعلن الوالي عن التزام حكومه الولاية بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة حتى تتمكن من تحقيق الامن والاستقرار بمحليات الولاية المختلفة .
من جانبه اكد اللواء شرطة حقوقي هاشم البلة احمد مدير شرطة الولاية ان هذه الضبطية تأتي تاكيدا لجاهزية قوات الشرطة في القيام بواجبها الأمني في بسط هيبة الدولة ومكافحة الجريمة وسط المجتمع.
وفي ذات السياق ابان قال العقيد شرطه ابوعاقله دفع الله مدير ادارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض ان هذه الضبطية تمت في كل من كوستي ومنطقة المقينص بمحلية السلام عن طريق متابعة دقيقه من افراد المكافحة بالولايه ، وأعرب عن شكره للدعم المقدر من قبل حكومة الولاية لانشطة وبرامج ادارة المكافحة بالولاية .
سونا

