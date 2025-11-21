السلطات بالخرطوم تنفذ ترحيل مواقف نفق السوق المركزي بالخرطوم

نفذت السلطات بمحلية الخرطوم الخميس ترحيل مواقف مواصلات نفق السوق المركزي الخرطوم الى المواقف البديلة بحضور رئيس واعضاء لجنة أمن المحلية واعضاء اللجنة المختصة بنقل المواقف.

وأكد مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحلية رئيس لجنة ترحيل المواقف الاستاذ كمال عوض الكريم مصطفى بأن قرار نقل المواقف نهائي ويشمل جميع مواقف مواصلات الخرطوم الكبرى بجانب ولاية الجزيرة وامدرمان الكبرى وبحري وشرق النيل الى الموقع البديل غرب المدينة الرياضية وغرب الميناء البري .

حيث تم تحديد المسارات ونقاط الدخول والخروج من المواقف الجديدة الى وجهتها النهائية بعد تهيئتها تماما وفق خطة مرورية متكاملة تضمن عدم الاكتظاظ المروري او ارتداد ظاهرة المخالفات والظواهر السالبة بالموقع.

واشاد عوض الكريم بأعضاء اللجنة المختصة من إدارات النقل العام والبترول والمرور والأجهزة النظامية الأخرى ونقابة سائقي المركبات العامة والذين أدوا دورهم كاملا في توفير المواقع البديلة للمواصلات وتنوير السائقين بالمسارات الجديدة والبديلة.