السودان ضد لبنان .. اعتباراً من الثلاثاء المقبل.. موعد مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة

يتنافس 14 منتخبا عربيا في الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العرب التي تقام بدولة قطر في الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

وتنضم المنتخبات السبعة إلى 9 منتخبات صاحبة الأعلى تصنيفا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليصبح عدد المنتخبات 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات تتنافس على التاج العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية الفيفا.

موعد مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب

وتلعب مباريات الملحق يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في دولة قطر:

الكويت ضد موريتانيا (المجموعة الثالثة): الثلاثاء 25 نوفمبر – الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب جاسم بن حمد).

فلسطين ضد ليبيا (المجموعة الأولى): الثلاثاء 25 نوفمبر – الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب حمد الكبير).

سوريا ضد جنوب السودان (المجموعة الأولى): الثلاثاء 25 نوفمبر – الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب الغرافة).

البحرين ضد جيبوتي (المجموعة الرابعة): الأربعاء 26 نوفمبر – الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب عبد الله بن خليفة).

عمان ضد الصومال (المجموعة الثانية): الأربعاء 26 نوفمبر – الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب جاسم بن حمد).

اليمن ضد جزر القمر (المجموعة الثانية): الأربعاء 26 نوفمبر – الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب حمد الكبير).

لبنان ضد السودان (المجموعة الرابعة): الأربعاء 26 نوفمبر – الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب الغرافة).

قنوات البث المباشر الناقلة للملحق المؤهل إلى كأس العرب

شبكة قنوات “بي إن سبورتس”

قنوات الكاس

قناة أبو ظبي الرياضية

قنوات دبي الرياضية

الشرق القطرية