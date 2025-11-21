أكبر هبوط شهري منذ انهيارات الكريبتو في 2022.. لماذا ينهار سوق العملات المشفرة الآن؟

تواصل عملة بيتكوين تسجيل خسائر حادة خلال نوفمبر الجاري، لتتجه نحو أسوأ أداء شهري لها منذ موجة الانهيارات الكبرى التي ضربت سوق العملات المشفرة في عام 2022، وشهدت خلالها سلسلة إفلاسات لعدد من الشركات والمنصات الضخمة.

ووفقًا لـ «Yahoo Finance»، تراجعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة وصلت إلى 6.4%، لتهبط إلى مستوى 81629 دولارًا في وقت سابق من تعاملات اليوم الجمعة قبل أن تعاود الارتفاع قليلًا، بينما انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 7.6% دون مستوى 2700 دولار، في حين تكبّدت العملات الأصغر خسائر مشابهة، ليفقد إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.

وتشير بيانات «بلومبرج» إلى أن بيتكوين خسرت نحو ربع قيمتها خلال نوفمبر، وهو أكبر تراجع شهري منذ يونيو 2022، عندما بدأت أزمة عملة TerraUSD الخوارزمية بقيادة Do Kwon، والتي أشعلت سلسلة من الانهيارات انتهت بسقوط إمبراطورية سام بانكمان فريد ومنصة FTX.

ورغم البيئة الداعمة للعملات الرقمية في ظل سياسات البيت الأبيض تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم التوسع المؤسسي في تبني بيتكوين، إلا أن العملة فقدت أكثر من 30% من قيمتها منذ صعودها القياسي في أوائل أكتوبر.

ويعود ذلك جزئيًا إلى موجة تصفية واسعة بلغت 19 مليار دولار في مراكز الرافعة المالية يوم 10 أكتوبر، أسفرت عن محو 1.5 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، زادت ضغوط البيع مع تصفية مراكز رافعة مالية إضافية بنحو 2 مليار دولار، وفق بيانات CoinGlass.

وجاء الأداء الضعيف أيضًا متزامنًا مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية، التي فقدت مكاسبها الأخيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد نتائج قوية لشركة Nvidia، إذ تزايدت المخاوف بشأن تضخم التقييمات واحتمالات تأجيل خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وقال براتيك كالا، مدير محفظة في صندوق Apollo Crypto الأسترالي، إن المعنويات شديدة السلبية، وهناك على ما يبدو بائع ضخم في السوق، ولا أحد يعلم إلى أي مدى سيصل تأثيره.

وفي الوقت نفسه، شهدت 12 من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة ETF في الولايات المتحدة خروجًا جماعيًا للاستثمارات بلغ 903 ملايين دولار يوم الخميس، وهو ثاني أكبر نزوح يومي منذ إطلاق هذه الصناديق في يناير 2024.

المصري اليوم