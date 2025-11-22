سياسية
حملة للوقاية من (داء الفيل) بثلاث محليات في سنار
إنطلقت الجمعة حملة العلاج الجماعي الوقائي لمرض الفلاريا الليمفية (داء الفيل)، في محليات سنار، وابوحجار، والسوكي بولاية سنار، حيث تستهدف (619,537) مواطن لأعمار خمسة سنوات فما فوق، وتستمر حتى 26-11-2025.
واوضحت الاستاذه فاطمة محمد عبدالحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالولاية، ان الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وبدعم من مركز كارتر .
وابانت مدير الامراض المدارية المهمله بوزارة الصحة د. رزان محمد عثمان عجيب، ان الحملة جاءت تأكيدًا على ان وزارة الصحة تولي إهتمام كبير بمكافحة الأمراض المهملة.
وفي سياق آخر تسلم بنك الدم المركزي بمستشفى سنار، اجهزة من بينها جهاز (Gel Technque)، الذي يقوم بفحص الدم للتجانس مع انعدام نسبة الخطأ، حيث قال مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار د. عجيب عبدالرحمن ادم، أن الخطوة تعتبر تحول كبير في خدمات نقل الدم.
سونا