حملة للوقاية من (داء الفيل) بثلاث محليات في سنار

إنطلقت الجمعة حملة العلاج الجماعي الوقائي لمرض الفلاريا الليمفية (داء الفيل)، في محليات سنار، وابوحجار، والسوكي بولاية سنار، حيث تستهدف (619,537) مواطن لأعمار خمسة سنوات فما فوق، وتستمر حتى 26-11-2025.

واوضحت الاستاذه فاطمة محمد عبدالحليم مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالولاية، ان الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وبدعم من مركز كارتر .

وابانت مدير الامراض المدارية المهمله بوزارة الصحة د. رزان محمد عثمان عجيب، ان الحملة جاءت تأكيدًا على ان وزارة الصحة تولي إهتمام كبير بمكافحة الأمراض المهملة.