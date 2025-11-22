وزير الإنتاج المفوض بالجزيرة تقف على حصاد الفول ومشاكل الري بمشروع الرهد

وقفت الدكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض يرافقها الاستاذ قيوم آمولي مدير برنامج الغذاء العالمي مكتب مدني صباح الجمعة على عمليات حصاد محصول الفول السوداني ومشاكل الري بمشروع الرهد الزراعي، حيث عقدت اجتماعاً ضم قيادات المزارعين ومدير هيئة الرهد الزراعية والإدارات المتخصصة تم خلاله مناقشة القضايا التي تعترض الإنتاج بالمشروع والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وأكدت الوزير حرصها على معالجة المشاكل التي تعترض العملية الإنتاجية بالمشروع من خلال التعاون والتنسيق واستنفار الجهود الرسمية والشعبية والدخول في شراكات مع المنظمات المحلية والعالمية لدعم البنى التحتية بالمشروع، مشيرة إلى أن مشروع الرهد يعتبر رافد اقتصادي مهم للمجتمع المحلي والدولة.

فيما رحب مدير المشروع الدكتور هاني مصطفى بالزيارة والتي اعتبرها مدخلاً للمساهمة في تطوير المشروع، معدداً الصعوبات التي جابهت الموسم الزراعي نتيجة للتخريب الذي سببته مليشيا أسرة دقلو الإرهابية، مشيراً إلى أن المشروع يعاني من بعض المشكلات المتعلقة بعمليات الري خاصة وأن ري المشروع يتم بواسطة الطلمبات التي تعتمد على الكهرباء إضافة لمشاكل توفير معينات الإنتاج من تقاوي ومخصبات، مؤكداً انه رغم التحديات يعتبر الموسم مبشراً خاصة محصول الفول السوداني.