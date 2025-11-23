لجنة أمن محلية الخرطوم تنفذ طوافا ليليا على المعابر والارتكازات وتصدر عدد من التوجيهات المهمة

نفذت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم بكامل عضويتها طوافا امنيا ليليا على المعابر مع الولايات والمحليات المجاورة والارتكازات ونقاط التفتيش الداخلية استمر من مساء الخميس وحتى الساعات الأولى من صبيحة الجمعة، حيث اسفر الطواف عن حالة من الاطمئنان والأداء الممتاز للقوات النظامية في تأمين المحلية من كافة المهددات الأمنية والاعمال غير المشروعة والمنافية للقانون.

حيث كشف الطواف والذي جاء بحضور المدير التنفيذي للمحلية (رئيس اللجنة) عبد المنعم البشير وقيادات الأجهزة الشرطية وجهاز المخابرات والقوات المسلحة والنيابة العامة عن إيقاف عدد من المخالفين لأوامر الطوارئ فيما يتعلق بقيادة الدراجات النارية والعربات دون لوحات مرورية بجانب تخطي الزمن المحدد لحظر التجوال وبعض المخالفات الأخرى المتعلقة بنقل البضائع والمنقولات دون وجود أوراق ثبوتية.

وكشف المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب نهاية الطواف بأن التفقد بدأ منذ الساعة الحادية عشر مساء موعد دخول زمن حظر التجوال اليومي واستمر حتى الثالثة من صباح اليوم وشمل معبر الباقير المتاخم للحد الجنوبي للمحلية مع ولاية الجزيرة إضافة إلى عدد أربعة عشر ارتكازا بمناطق حاكمة بكباري سوبا – المنشية – القوات المسلحة – المك نمر – توتي – النيل الأبيض والفتيحاب بجانب عدد من نقاط التفتيش المنتشرة في شوارع الخرطوم، مشددا على ضرورة التزام كافة المواطنين بالتقيد بالزمن المحدد لحظر التجوال حسب قرار لجنة أمن الولاية وعدم تحرك الشاحنات وعربات نقل البضائع في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا وفقا لقرارات لجنة تنسيق شئون أمن المحلية.