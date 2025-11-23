وزير الداخلية يصل الولاية الشمالية ويتفقد مراكز إيواء أزهرى المبارك بالعفاض لنازحي ولاية شمال دارفور الفاشر

وقف الفريق شرطة حقوقى / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية السبت على أحوال النازحين من ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر بمراكز إيواء أزهري المبارك بالعفاض بالولاية الشمالية مدينة الدبة والتى رافقه فيها الفريق شرطة /أحمد على محمد إدريس نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام بالنيابة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة / يوسف الإمام ممثل مدير عام قوات الدفاع المدنى واللواء شرطة / محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذى للوزارة حيث كان فى إستقباله الفريق ركن/ عبدالرحمن عبدالحميد إبراهيم والى الولاية الشمالية وأعضاء لجنة أمن الولاية ولجنة مراكز الإيواء

وزير الداخلية أكد أن زيارته لمراكز إيواء نازحى الفاشر بالدبة هى للدعم والمؤازرة لهؤلاء النازحين الذين تعرضوا للإنتهاكات والنهب والان يجدون الرعاية التامة والإهتمام من أهل الشمالية ومن كل الشعب السودنى الذى يدعم أهل الفاشر ، مؤكدا أن أهل الفاشر سيعودون اليها مرفوعى الرأس بعد دحر المليشيا المتمردة ، وكشف وزير الداخلية أن لجنة التحقيق والتحرى فى الإنتهاكات الواقعة على النازحين تواصل فى عمليات التحرى وتقصى الحقائق تحت إشراف النيابة ، مضيفا ان وزارة الداخلية قدمت دعما كبيرا تمثل فى قوافل العزة التى إحتوت على المواد الغذائية المختلفة ومواد الإيواء من البطاطين والناموسيات والمشمعات وغيرها بجانب التنسيق مع إدارة السجل المدنى المدنى ورئاسة شرطة الولاية لإستخراج الاوراق الثبوتية لهؤلاء النازحين والتى فقدوها جراء إعتداءات المليشيا على المدينة بجانب توفير عربة دفاع مدنى لإحتواء الحرائق وتقديم المياه

والى الولاية الشمالية اكد ان زيارة وزير الداخلية لمراكز الإيواء مثلت دعم معنوى للنازحين ، مبينا أن قوافل العزة التى سيرتها وزارة الداخلية للنازحين بالولاية تمثل دعما وإسنادا كبيرا فى توفير متطلباتهم الحياتية ، مضيفا أن حكومة الولاية تعمل على التحسين المستمر للخدمات ، مشيدا بوقفة الشعب السودان تجاه نازحى الفاشر وهم محل حفاوة وترحاب من اهل الشمالية