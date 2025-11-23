قائد الفرقة 19 مشاة بمروي يستقبل قافلة قبيلة المناصير لدعم القوات المسلحة

استقبل السبت اللواء الركن طارق سعود، قائد الفرقة 19 مشاة بمروي، قافلة قبيلة المناصير لدعم واسناد جنود الفرقة السادسة مشاة الفاشر بمروي .

وأعرب قائد الفرقة عن شكره لقبيلة المناصير على دعمهم للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة.

من جانبه، أكد ناظر عموم قبيلة المناصير استمرار جهودهم في دعم واسناد القوات المسلحة، مشيداً بأهل الفاشر على صمودهم وتضحياتهم.