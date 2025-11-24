مادورو يدعو الفنزويليين إلى «رقص الرومبا»

أكَّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنَّه لا يبالي بالتهديدات الأمريكيَّة لبلاده، داعيًا مئات الطلاب الذين حضروا مناسبة في القصر الرئاسيِّ الجمعة، إلى مشاركته وزوجته الرقص.وعزَّزت واشنطن انتشارها العسكري في البحر الكاريبي، والمحيط الهادئ منذ أغسطس، في عمليَّة يتمثَّل هدفها المعلن بمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وشملت شنَّ ضربات على قوارب يشتبه بأنَّها تستخدم في تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل العشرات.

لكن كراكاس تتهم واشنطن باستخدام المخدرات ذريعةً «لفرض تغيير النظام» في فنزويلا، والاستيلاء على نفطها.وخلال احتفال في قصر ميرافلوريس، توجه مادورو إلى مئات الطلاب بالقول «إنَّه يوم الجمعة، وماذا يحدث يوم الجمعة؟ ماذا نفعل اليوم؟… فنزويلا تعيش في سلام، ليلة الجمعة، تعني الرومبا بالكامل، رومبا، رومبا، رومبا!».

أضاف «إنَّه يوم الجمعة، وسأرقص الرومبا! ولن يوقفني أحد»!

