توزيع 5 آلاف رأس ماعز بالجزيرة لإدخال الحيوان ضمن منظومة الإنتاج الزراعي بدعم قطري عبر منظمة الفاو

دشنت الدكتورة عرفة محمود أحمد، المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة، الوزير المفوض، صباح الأحد، بقرية الفوائدة عزيزات بمحلية جنوب الجزيرة، توزيع 5 آلاف رأس من الماعز لألف أسرة بقرى ميجر الحويوة، في إطار الدعم القطري المقدم عبر منظمة الفاو.

وأشادت الوزيرة بدعم منظمة الفاو المستمر للمشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدة أن خطة إعادة تأهيل قطيع الماعز بالمنطقة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لإدخال الحيوان ضمن منظومة الإنتاج الزراعي، لزيادة دخل المزارعين ويسهم في الاقتصاد الكلي للبلاد.

من جانبه، أوضح محافظ مشروع الجزيرة أن برنامج توزيع الماعز ضمن خطة وبرنامج منظمة الزراعة والأغذية لتأهيل ميجر الحويوة، مؤكداً توسيع مظلة البرنامج في العام المقبل لتغطية أكبر قدر من الأسر التي تأثرت بالحرب، شاكراً في هذا الصدد كافة الجهات والمساهمين في إنجاح خطة البرنامج وإنزالها على أرض الواقع.

فيما أشار مستر هونج يانج، مدير منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) بالسودان، إلى أهمية دعم المجتمعات المحلية لمساعدتها في الارتقاء بعمليات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .