ورشة لاختصاصي المختبرات الطبية بكسلا لتطوير وجودة الفحوصات التشخيصية

نظمت الادارة العامة للمعامل وبنوك الدم بوزارة الصحة بولاية كسلا بالتعاون مع التأمين الصحي بالولاية صباح الأحد بقاعة التأمين الصحي بكسلا ورشة تدريبية لاختصاصيي المختبرات الطبية ضمن جهود تطوير الخدمات المخبرية والارتقاء بجودة الفحوصات التشخيصية.

واشارت دكتور رانيا بابكر مدير الادارة العامة للمعامل وبنوك الدم بالولاية الى ان الورشة تستهدف فحص الCBC باعتباره من الفحوصات المهمة التي تسهم في التشخيص الصحيح للمرض خاصة في حالات الانيميا وفقر الدم.

وقالت ان انعقاد الورشة يأتي بدعم وشراكة بين الادارة والتامين الصحي وتستهدف الكوادر من الجانبين، وعبرت عن تمنياتها ان تحقق الورشة اهدافها المرجوة وتنعكس على تحسين مستوى الخدمات المخبرية.

وقال دكتور مجدي عبدالقادر مدير التأمين الصحي بالولاية ان التدريب يمثل نموذجا للشراكة بين وزارة الصحة والتأمين الصحي وتابع انه يهدف الى تجويد خدمات المعامل وبنوك الدم وتمليك الكوادر المهارات اللازمة لاستخدام الاجهزة في فحوصات الدم الكامل والفحوصات الروتينية خاصة في مراكز الرعاية الصحية الاساسية دعما لجهود مكافحة الحميات النزفية والملاريا والعديد من الامراض.