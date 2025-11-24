منبر الابيض عاصمة للصناعة السودانية يعقد اجتماعا مع اتحاد اصحاب العمل بالولاية

عقد منبر الأبيض عاصمة للصناعة بقاعة اتحاد اصحاب العمل اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد اصحاب العمل بالولاية، حيث بحث اللقاء مشاركة المنبر والاتحاد في ملتقى الأبيض عاصمة الصناعة.

واوضح د. ياسين محمد عضو المنبر اوضح ان المنبر يسعى إلى تكامل الادوار بين اتحاد اصحاب العمل والجهات ذات الصلة وصولا لشراكة تنعكس واقعا على انسان الولاية خاصة ان شمال كردفان تمثل قاطرة الإقتصاد السوداني لما تتمتع به من ميز نسبية من خلال اسواق المحصولات والصمغ العربي وصناعة الزيوت والدقيق.

الاستاذ احمد محمد خير رئيس اتحاد اصحاب العمل بالولاية رحب بوفد المنبر مؤمنا على الشراكة مع المنبر دفعا لعجلة التنمية بالولاية واكد رعاية الاتحاد لجميع اعمال المنبر .

كما ثمن الاستاذ عثمان عبداللطيف نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل ثمن الطرح الذي قدم من قبل المنبر، مؤكدا على اهمية الاوراق العلمية وما يقدم في الورش من قبل المنبر مع التأمين على تقديم اتحاد اصحاب العمل ورقه علمية شاملة عن الصناعة ضمن أعمال منبر الابيض عاصمة للصناعة إضافة إلى مشاركة الاتحاد في المعارض المصاحبة لملتقى الأبيض عاصمة الصناعة.

وقد خرج الإجتماع بعدد من الرؤى والأفكار التي تسهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي بالولاية.

سونا