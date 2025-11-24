الجوازات تلعن عن قرب افتتاح مركز “العلاقات البينية”

أجرى رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي ، زيارة تفقدية إلى ولاية الخرطوم، وقف خلالها على سير العمل والأداء في عدد من المجمعات الخدمية، شملت مركزالجوزات والسجل المدني بمحلية شرق النيل، ودائرة شؤون الأجانب، ومركز العلاقات البينية.

​وتهدف الزيارة إلى الاطمئنان على انسياب الإجراءات ومستوى الخدمات الهجرية والمدنية المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

​وكشف الفريق “دينكا” خلال الزيارة عن قرب افتتاح مركز العلاقات البينية، مؤكداً اكتمال الترتيبات ليدخل دائرة العمل قريباً، مما سيسهم في تسهيل استخراج الجوازات وإنجاز المعاملات المختلفة، وتخفيف الضغط على المراكز القائمة حالياً.