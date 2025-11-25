خبير زراعى: مصر يمكنها تحقيق 80٪ من الاكتفاء الذاتى فى الغذاء

قال الدكتور زكريا الحداد، أستاذ الهندسة الزراعية المتفرغ بكلية الزراعة، جامعه بنها، إن مصر بإمكانها إنتاج ٨٠٪ على الأقل من غذائها لو تم وضع خطة حقيقية للنهوض بالزراعة تعتمد على العلم والعلماء، منوها بأنه خاطب رئيس مجلس الوزراء أكثر من ثلاث مرات بهذا الخصوص ولم يتلق ردا حتى الآن.

وأشار الحداد إلى أن مصر تستورد ٨ ملايين طن من الذرة الصفراء من أجل صناعة الدواجن وغيرها، بينما تنتج ٣ ملايين طن من الذرة البيضاء التى تستخدم فى الخبز وعلف الحيوانات، وفى المقابل أكدت دراسة ماجستير حديثة فى جامعة بنها ومشروع رسالة دكتوراه لذات الباحثة، ودراسة لخبير فى وزارة الرى أن بالإمكان وباستخدام تقنيات بسيطة فى حرث وتنعيم الأرض وتغيير المسافات البينية بين كل بذرة والأخرى زيادة إنتاج الفدان إلى ٢٨ إردبا بدلا من ١٩ إردبا حاليا مع توفير نحو ٣ مليارات متر مكعب من الماء.

وأكد الحداد فى اللقاء الذى نظمه مركز حلول للسياسات البديلة أنه يمكن أيضا زراعة البرسيم بالاعتماد على نظام الزراعة الحيوية أى بدون استخدام كيماويات، وهذا النوع يعطى ٨ حشات بدلا من ٥ حشات حاليا، أى ما يعادل ١٠٠ لـ١٢٠ طنا بدلا من ٤٠ طنا ما من شأنه الإسهام فى الحد من واردات منتجات الألبان التى تبلغ مليار دولار سنويا، مؤكدا أيضا أن مصر تنتج الآن نحو ٩ ملايين طن من القمح، ومن الممكن زيادة الإنتاج لـ١٩ مليونا وفق تجارب عملية تمت فى ١٠٠ قرية، وبذلك يتم الاستغناء عن الـ١٠ ملايين طن التى نستوردها سنويا.

وأكد الحداد أننا أجرينا منذ سنوات تجارب ناجحة على تحويل الجاموس المصرى إلى جاموس محسن بالتعاون مع الجانب الإيطالى، وأدى ذلك إلى إنتاج ٣٠٠٠ لتر لبن فى الموسم بدلا من ٤٥٠ لترا حاليا، لكن لم نكمل المهمة، ولفت إلى أنه تم التنبيه مبكرا من معهد بحوث القطن إلى وجود أنواع مختلفة من الأقطان القصيرة فى العالم فى دول مثل تركيا وأستراليا ينتج الفدان من ١٨ إلى ٢٥ قنطارا ويستمر فى الأرض ستة أشهر فقط بدلا من ٩ أشهر فى القطن المصرى، وتمت التجربة فى العوينات ونجحت، واقترح معهد بحوث القطن زراعة ٣٠٠ ألف فدان فى بنى سويف حتى لا يحدث اختلاط مع النوع المصرى، ومن شأن ذلك إضافة ٢٠٠ ألف طن زيت فرنساوى أو زيت بذرة قطن ومليون طن كسب للحيوانات التى لا تجد ما تأكله فى الصيف، وبالتالى تصبح هزيلة، لافتا إلى أن مصر تستورد حاليا بـ٤٠٠ مليون دولار قطن شعر قصير التيلة.

واعتبر أنه لا يوجد جامعات بالمعنى المفهوم فى مصر حاليا، وعلى سبيل المثال فإنه يعمل فى كلية لا تكفى مخصصات البحث العلمى فيها إلا لشراء بعض الكتب، إضافة أيضا إلى أن لدى خبراء بوزارة الرى فى مصر مشروعا يخص بحيرة السد العالى لتوفير ١٠ مليارات متر مكعب تضيع بالبخر بالاستفادة من تجارب الهند بتغطية المجارى المائية بألواح شمسية، لافتا إلى أن مصر تستورد بنحو مليار دولار أسماكا رغم أن لديها ٤٠٠٠ كيلومتر شواطئ، منوها بأن إنشاء مزارع سمكية فى البحر مسألة سهلة ويوجد فى الصين منها مليون مزرعة.

وأكد أن الزراعة الذكية أو الدقيقة باستخدام تقنيات الفضاء والاستشعار عن بعد غائبة بشكل عام فى مصر رغم أنها معلومة من سنوات ويوجد خبراء متخصصون فيها، مؤكدا أن تطوير الزراعة فى مصر هو تطوير لمصر كلها لأن من شأن توفير أكل نظيف للمصريين بتقنيات الزراعة الحيوية توفير ٥٠٪ من ميزانية وزارة الصحة على الأقل لأن الأمراض ستقل وستزداد الصادرات وتنتعش الصناعات الغذائية والسمكية. وأوضح أن الفلاحين لديهم استعداد لاستخدام تقنيات متطورة فى الزراعة وكل ما يحتاجونه هو التدريب والتوجيه، وهناك مزارعون كبار سباقون جدا فى استخدام أنواع من الكمبوست فيها بروتين مضاعف بسبب استخدام ديدان معينة لكن صغار المزارعين محرومون من أمر كهذا مع أن التعميم ممكن. ودعا الحداد إلى توجيه مياه الصرف إلى زراعة الغابات الخشبية باتجاه الصعيد مع ترك مساحات بين الغابات والزراعات التقليدية، مشيرا إلى أن مصر تستورد بنحو ٣ مليارات دولار أخشابا سنويا، وإعادة معالجة مياه الصرف لن تكفى إلا لزراعة نصف مليون فدان فقط وليس ٢ مليون فدان كما تقول الحكومة، منوها بأنه من الممكن زراعة مليون فدان فى الساحل الشمالى بتحلية مياه البحر، وتوجيه مياه الصرف إلى الغابات الخشبية، لأنه من الصعب نقل المياه المحلاة إلى مسافات بعيدة.

