سياسية
العدل والمساواة: زيارات ميدانية لكتائب الحركة في الخرطوم
في إطار جهود حركـة العدل والمساواة السودانية لتعزيز الجاهزية القتالية ودعم عمليات التحرير الجارية، نفّذ اللواء محمد التوم قائد قوات الحركة بولاية الخرطوم، برفقة اللواء بهاء الدين صديق وعدد من ضباط الحركة، زيارات ميدانية لكتائب الحركة المنتشرة داخل الولاية.
وخلال الزيارة وقف القادة على جاهزية القوات وترتيبات تجهيز الكتائب، مؤكدين على ضرورة رفع مستوى الاستعداد والانضباط العسكري استعداداً للانطلاق نحو الصفوف الأمامية، وذلك ضمن خطة القوات المسلحة والقوات المشتركة للمساهمة في تحرير البلاد من مليشيات الجنجويد واستعادة الأمن والاستقرار.
كما وجّه اللواء محمد التوم رسائل تحفيزية للقوات، مشيداً بروحهم القتالية العالية واستعدادهم لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليهم، فيما أكد اللواء بهاء الدين صديق أن الحركة ماضية في دعم كل الجهود الرامية لتحرير الوطن من مليشيات الجنجويد.
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية