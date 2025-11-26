سياسية
قرار بحظر نشاط صيد الأسماك ببحيرتي النوبة ومروي
أصدر الامين العام للمجلس الاعلي للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية دكتور الطيب حبيب الله قرارا يقضي بحظر نشاط صيد الأسماك وقفل بحيرتي النوبة ومروي إعتبارا من الخامس عشر من شهر فبراير من العام 2026 وحتى الأول من شهر أبريل من ذات العام ويعتبر القرار أحد مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الذي إنعقد مؤخرا بدنقلا.
ويهدف القرار الى إستدامة وزيادة إنتاج الأسماك خلال فترة تكاثر وتوالد الأسماك وتطبيق كل الحزم التطبيقية لاعمار هذه المسطحات المائية في هذه الفترة عبر الكوادر الفنية لادارة الأسماك والمصائد النيلية بالتنسيق مع بحوث الأسماك ومكافحة الصيد الجائر خاصة الصيد بالكهرباء والسلال المعدنية مع إستمرار حملات التوعية والارشاد الخاصة بالمحافظة على المخزون السمكي في تلك الفترة .
سونا