قرار بحظر نشاط صيد الأسماك ببحيرتي النوبة ومروي

أصدر الامين العام للمجلس الاعلي للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية دكتور الطيب حبيب الله قرارا يقضي بحظر نشاط صيد الأسماك وقفل بحيرتي النوبة ومروي إعتبارا من الخامس عشر من شهر فبراير من العام 2026 وحتى الأول من شهر أبريل من ذات العام ويعتبر القرار أحد مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الذي إنعقد مؤخرا بدنقلا.