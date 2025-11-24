إذا قال تَرَمْبٌ فصَدِّقُوه !!

مايجعلني أميلُ إلى تصديق كلام الرئيس الأميركي ترامب عن بلادنا في الملتقى الاقتصادي الأمريكي السعودي بأنَّه لم يكن يعرف بأن هناك بلد إسمه السودان له تأريخ وثقافة وحكومة شرعية، وقد كان يعتقد أنها أرض حرة بلا حكومة قبل أن يشرح له ذلك صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأنه تجرى في السودان الآن أبشع حرب فى العالم !!

There,s a place on earth called Sudan, Iviewed just sort of afreelance-no government,no this,no that.

مايجعلنى أصدق ما قاله ترمب هو حديث سابق سمعته عن مبعوث الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، القسيس جون ك. دانفورث، وكانت مفاوضات نيفاشا فى أوجها وكان الرجل ضيفاً على مائدة العشاء في منزل الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية حينئذ رئيس وفد الحكومة فى المفاوضات التى كانت تُجريها الحكومة مع الحركة الشعبية spla/splm برعاية دول وأصدقاء إيغاد في منتجع نيفاشا. قال Johon C.Danforth وهو ينتقد قانون سلام السودان الذى أجازه الكونغرس الأمريكي، والذى يمنح spla مبلغ 60 مليون دولار إذا ما فشلت المفاوضات!! ويفرض عقوبات على حكومة السودان فى ذات الوقت، فقال: من يمنح جائزةً للفشل؟؟ ووصف القانون بالغباء واستخدم فى ذلك كلمة stupid، ووصف نواب الكونغرس بالجهل، وقال إنهم يستمدون معلوماتهم من الشباب الأجانب طلاب الدراسات العليا من بعض دول العالم من الذين يعملون معهم فى مكاتبهم فيكتبون لهم المذكرات فيحملها النائب إلى زملائه فى الكونغرس أثناء فترة الراحة في الكافتيريا ليتقدمون بها كمشروع قانون ويُجاز!! وواصل دانفورث انتقاده للنواب وقال إن الغالبية العظمى منهم لا يحملون جوازات سفر حتى!! وبالضرورة لم يغادروا أمريكا على الإطلاق وبالتالي لا علم لهم بما يدور فى العالم ومنهم مَن لا يعرف عن أمريكا نفسها إلَّا الولاية التى قَدِم منها!!

وقد اتضحت هذه الحقيقة- والكلام لدانفورث- عندما اختار كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بعض نواب الكونغرس كأعضاء فى اللجان الأممية بغرض استمالتهم لكي تستطيع الأمم المتحدة تحصيل بعض ديونها على الحكومة الأمريكية والتى هي أكبر مَدِين للأمم المتحدة، وختم دانفورث حديثه بتنبيه السودان بضرورة تكوين جماعة ضغط (لوبي) في أمريكا لكي يصل صوت السودان إلى آذان الاِدارة والمُشَرِّعين. انتهى كلام دانفورث.

وقد اتَّضخت صحة كلامه بعد ما قال ترمب ما قال، فلا عجب أن كان ترمب يجهل وجود السودان أصلاً، ولا غرابة في أن يسمع ذلك لأول مرة من صاحب السمو الأمير، فليس عندنا هناك من يُوصل صوتنا إلا العملاء والمغرضين !!

أوضح الدكتور الصادق عمر خلف الله، السوداني الأصل الأمريكي الجنسية، والأستاذ بالجامعات الأمريكية والمستشار بالديوان الملكي البحريني. في مقال كبير تحت عنوان: أزمة السودان ودور إدارة ترمب والوعود الكاذبة، وبدأ المقال بسؤالٍ مُلِحٍّ وهو: هل يعتقد السودان حكومةً وشعباً أنّ أمريكا إدارةً وتشريعاً تُعْنَىٰ حقاً بمحنتهم؟ والإجابة فى معظمها [لا] مُدوِّية. وأفاض د.الصادق فقال أنه من المرجح أن الرئيس الأمريكي يَتَلَقَّى تقارير يومية مفصلة حول خطورة الصراع في السودان،مما يجعله من أكثر القادة اِلماماً بمجريات معظم الحوادث فى العالم ولكن أولويات الإدارة الحالية هى التعاون مع الدول التي لديها القدرة على المساهمة بشكل إيجابي في تحريك الاقتصاد الأمريكي لا الدول التى تواجه أزمة انسانية مثل السودان!! والنهج الذى عليه سياسية أمريكا الخارجية قائمٌ على العلاقات الاقتصادية وليس الالتزام بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين.

ومابين الجهل المطبق الذي يعيشه معظم نواب الكونغرس عن ما يدور خارج أمريكا، والانتقائية التى تمارسها الإدارة فى سياستها الخارجية، تقع المنطقة الرمادية التى ينشط فيها تجار الأزمات من مبعوثين ومستشارين أمريكان وعملاء من هنا وهناك.

والحال هكذا ليس لنا من بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى اِلَّا أن نحزم أمرنا ونكرب قاشنا ونسند جيشنا ونزرع أرضنا، ونقدم شكرنا لصاحب السمو الملكى محمد بن سلمان، ونقول له ماقصرت. ونتمنى لترمب تحقيق حلمه بالحصول على جائزة نوبل للسلام، لكن نحن قنعانين من خيراً يجي من وراه !! ونحكي له طرفة المُدَّاح الذين نزلوا ضيوفاً على رجل لم يُحسن اِكرامهم وكان عند الرجل [عتود] يسرح ويمرح أمام المُدَّاح الطامعين فى تناول لحمه، فقال أحدهم مخاطبا العتود:- كتر خيرك إنت العليك سويتو، لكن عاد مَاشْ تَضْبَح رقبتك!!

أيها الشعب السوداني ما حَكَّ جِلْدَكَ مثل ظُفْرَكْ، فترمب رهينٌ لمصالحه وهي فى الدول النفطية وإذا ما خُيِّر بيننا وبين دويلة mbz فخياره واضح ولا بأس في أن يبدي بعض الاستجابة لسمو الأمير محمد بن سلمان دون الالتزام بشكل صارم لحل مشكلتنا نحن في السودان، فاذا ما قال إنه لم يكن يعلم فصدقوه، فالسياسة لعبة قذرة !!

وما النصر إلا من عند الله.

محجوب فضل بدري