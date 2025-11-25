التربية تطمئن على موقف تنفيذ عقد الإجلاس المدرسي لولاية الخرطوم

زار وفد من وزارة التعليم والتربية الوطنية شركة جياد للصناعات الهندسية قطاع المعادن بمدينة الدامر وأطمأن على موقف تنفيذ عقد الإجلاس المدرسي لولاية الخرطوم المبرم بين الوزارة والشركة .

وقال الاستاذ بابكر الشريف رئيس لجنة متابعة تسليم الاجلاس فى تصريح (لسونا)- أنّ هذا العقد يجيء ضمن إنجازات لجنة التعليم الفرعية المنبثقة من اللّجنة العليا لبرنامج إعمار ولاية الخرطوم وتهيئتها لعودة المواطنين وذلك لتوريد عدد (100) ألف وحدة إجلاس لمدارس ولاية الخرطوم، بواقع (60) ألف وحدة إجلاس ثلاثي، و(40) ألف إجلاس فردي للمدارس الابتدائيّة، والمتوسّطة، والثّانويّة بالولاية.

وأشار إلى انهم أطمأنوا من خلال زيارتهم اليوم على تجهيز 41% من الكمية المتفق عليها ستبدأ الشركة في تسليمها ابتداءا من يوم غد.

واشاد الشريف بالجهود التي تبذلها شركة جياد، ووصفها بالشّركة الوطنيّة الرّائدة في صناعة الإجلاس المدرسي، مشيدا بدورها الوطني وشراكتها مع وزارة التربية في تصنيع الاجلاس المدرسي وحث المسئولين بالشركة بتسريع العمل لتكملة المتبقي المتفق عليه في أقرب وقت ممكن لولاية الخرطوم.

فيما عبّر الخير الطاهر مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع المعادن بمجموعة جياد الهندسية عن سعادته بهذه الزيارة والثقة التي اولتها وزارة التعليم والتربية الوطنية للشركة، مؤكداً قدرتهم على تنفيد العقد وتوفير الاجلاس وفق مواصفات جيدة في الوقت المتفق عليه، نظراً للخبرات الكبيرة التي تتمتّع وخبرتها السابقة في هذا المجال.

سونا