سوداني يتبرأ من والديه للحصول على الجنسية الكويتية والحكم فيه: مؤبد

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما بالحبس المؤبد وغرامة مالية قدرها 480 ألف دينار كويتي بحق مواطن سوداني قام بتزوير جنسيته الكويتية، في واحدة من أغرب القصص.

وحسب صحيفة “القبس”، استغل المتهم، الذي غادر الكويت في عام 2010، المادة الثالثة الخاصة بـ”مجهولي الأبوين” لادعاء أنه من “أبناء الشؤون” زورا، وتمكن من الحصول على الجنسية عبر تقديم بيانات ووثائق مزورة مستغلا حسن نية الموظفين.

وبعد حصوله على الجنسية، نال المتهم امتيازات مادية ووظيفية، وتم تعيينه موظفاً في وزارة الدفاع، قبل أن يُفصل منها لانقطاعه عن العمل.

وتعود وقائع القضية إلى اكتشاف وزارة الداخلية تورط المتهم في تزوير الجنسية. بعد ذلك، خاطبت الوزارة الأجهزة المعنية في السودان وتمكنت من الحصول على الوثائق والأوراق الثبوتية الأصلية للمتهم.

وفي نوفمبر من عام 2024، سُحبت جنسيته الكويتية بقرار من مجلس الوزراء، وتمت إحالته للقضاء غيابيا نظرا لتواجده خارج البلاد.

المصدر: “القبس” – روسيا اليوم