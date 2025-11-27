سيدتان ورجلان.. سقوط شبكة لممارسة الفجور بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام رجلين وسيدتين، لهما معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم 6 هواتف محمولة، بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد